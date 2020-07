Etat wird gekürzt : MSV Duisburg setzt weiter auf Lieberknecht und Grlic

Ivo Grlic (l.) und Torsten Lieberknecht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Duisburg Trotz des geplatzten Traums von der Rückkehr in die 2. Bundesliga will der MSV Duisburg an der sportlichen Führung mit Trainer Torsten Lieberknecht und Sportdirektor Ivica Grlic festhalten. Allerdings muss der Fußball-Drittligist einen harten Sparkurs einschlagen.

„Wir werden sicherlich keinen höheren Etat aufstellen können“, sagte MSV-Präsident Ingo Wald der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag-Ausgabe) mit Blick auf eine weitere Saison in der 3. Liga.

Schon die Beendigung der am Wochenende abgelaufenen Rest-Spielzeit ohne Zuschauereinnahmen machte dem finanziell angeschlagenen Revierclub schwer zu schaffen, sagte Wald. Das Geschäftsjahr schlossen die Meidericher mit einen Fehlbetrag von rund drei Millionen Euro ab. In der vorigen Saison betrug der Etat gut vier Millionen Euro, der nach ersten Schätzungen auf etwa drei Millionen Euro eingedampft werden muss.

Zumal noch nicht klar ist, wann wegen der Corona-Pandemie Fans zurück ins Stadion dürfen. „Wir haben keine Planungssicherheit“, gestand der 62-jährige Wald. Nicht zuletzt auch aus finanziellen Erwägungen wäre es unklug, sich von Grlic, dessen Vertrag gerade erst verlängert wurde, und Lieberknecht (Vertrag bis 2021) zu trennen.

(pabie/dpa)