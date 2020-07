Duisburger Geschichten und Geschichte : 70 Jahre Partnerschaft mit Portsmouth

Oben: 12. April 1951: Besuch des Lordmayors Sir Daley mit Gattin bei Oberbürgermeister Seeling (r.); unten rechts: Captain Colin Hutchinson. Foto: Stadtarchiv

Duisburg Vor 70 Jahren begann die Partnerschaft zwischen Duisburg und Portsmouth. Im Rückblick gibt es viele Gründe für die Wertschätzung der britischen Kultur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Harald Küst

Wieso fährt man auf dem Kontinent auf der falschen Straßenseite? Diese Frage spiegelt die Sicht der Inselbewohner auf Europa wider. Tradition, Patriotismus und Selbstbewusstsein bestimmen das britische Denken. Mit ein wenig Empathie versteht man als Portsmouth-Freund, dass die unendliche Brexit-Geschichte mit der tiefen Überzeugung der Briten zusammenhängt, man sei etwas Besonderes: Souveränitätsverzicht gegenüber der EU ist undenkbar. Auf der anderen Seite gibt es aus Duisburger Sicht emotionale Momente einer Städtepartnerschaft, die tiefer berühren als die aktuelle Situation. Dazu gehören unweigerlich die Nachkriegserfahrungen und die ausgestreckte Hand von Captain Hutchinson zur Versöhnung, die 1950 die Städtepartnerschaft begründete.

Im kollektiven Gedächtnis der älteren Duisburger sind der Staatsbesuch der Queen im Jahr 1965 oder nervenraubende Fußballduelle gespeichert. Steigt man tiefer in die Geschichte ein, so stellt man fest, dass es viele Phasen in den deutsch-britischen Beziehungen gab, die leider im Nebel der Geschichte verblassen. Man denke nur an Duisburger Hansekaufleute und den Stalhof in London, an Heinrich VIII. und Anna von Kleve, an Gerhard Mercator und seinen kongenialen Studienfreund John Dee, an die englische Königin Maria I. und Religionsflüchtlinge, die in Duisburg Zuflucht fanden, an Franz Haniel und James Watt jr., Sohn des englischen Dampfmaschinen-Pioniers, der mit der „Caledonia“ in Ruhrort eine Zwangspause einlegen musste. Es gibt so vieles, was wir über die vermeintlich bekannten Beziehungen zu den Briten noch nicht wissen.

info Impulsgeber war Colin Hutchinson Damals Impulsgeber der Städtefreundschaft war 1950 der britische Stadtkommandant Colin Hutchinson. Der Lord Mayor von Portsmouth, Denis Daley, bot mit Brief vom 24. Juli 1950 dem Duisburger Oberbürgermeister August Seeling die Städtefreundschaft an. Es folgten Besuche und Gegenbesuche von Delegationen, Jugendlichen, Sportlern, Musikgruppen und Schülern. Heute Die Portsmouthfreunde besuchen die Stadt regelmäßig, obgleich die geplante Jubiläumsfeier 2020 wegen Corona verschoben werden musste. Am 19. Juli 2020 bietet der Autor für eine begrenzte Teilnehmerzahl eine Führung im Stadtmuseum Innenhafen an. Eine Anmeldung ist erforderlich. Thema: Stadtgeschichte und die Briten.

Da trifft es sich gut, dass Jürgen Hordt, Vorsitzender der Portsmouthfreunde, als exzellenter Kenner der Region immer wieder unbekannte Orte rund um Portsmouth ins jährliche Reiseprogramm aufnimmt. Fahrten zu den Schlössern Hampton Court und Arundel werden zu idyllischen Sehnsuchtszielen. Der feine Humor beim traditionellen Bürgermeisterempfang im Rathaus Portsmouth sorgt regelmäßig für eine entspannte Atmosphäre. Viele genießen die High-Tea-Teekultur der Engländer und einen ausgezeichneten Wein gibt es wider Erwarten in Südengland auch. Deutsche Autoliebhaber mit Hang zum Individualismus schätzen englische Auto-Luxusmarken. Dr. Astrid Klooth, Mitglied der Portsmouthfreunde, stellt in ihrer Dissertation fest: „Höflichkeit, Gentleman-Ideal und Tradition passen so gut zu den Marken Jaguar und Rover, dass Anglizismen quasi als Träger dieser Stereotypen in der deutschen Werbung benutzt werden.“ Dagegen wundert sich Robert Tonks, bekennender Waliser und Duisburger, bis heute über seltsame Englisch-Neuschöpfungen der Deutschen: „It is not all English what shines: English makes German Werbung funny!“