ELTEN/EMMERICH : Wellness für Hunde an der Tankstelle

ELTEN/EMMERICH Neuerdings fahren die Menschen nicht nur zum Tanken zu den Tankstellen der Gebrüder Derksen. In Elten und im Emmericher Industriegebiet Ost gibt es jetzt Stationen, um Hunde zu waschen.

Autos waschen kann man an den Tankstellen der Gebrüder Derksen in Elten und im Emmericher Industriegebiet Ost schon lange. Erst kürzlich wurden die Waschanlagen dort modernisiert. Doch seit etwa zwei Wochen gibt es etwas Neues: Eine Dogwash-Anlage! Jetzt können dort in einem speziellen Häuschen Hunde gewaschen werden. „Das hört sich zwar nach einer etwas verrückten Idee an, aber so mancher Hundebesitzer hat die Anlage bereits genutzt und weiß sie zu schätzen“, sagt Horst Derksen, einer der Geschäftsführer.