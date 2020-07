Neue GBO-Chefin Meral Tosun : „Wir sind von der Krise nicht direkt betroffen“

Info

Geburtstag Der Bauverein ist im Frühjahr 120 Jahre alt geworden: „Am Dienstag, 6. März 1900, fand in der Bahnhofstraße im da­maligen Jansen’schen Lokal – dem im Zweiten Weltkrieg vollkommen zerstörten Hotel Moritz – die konstituierende Generalver­sammlung statt. Wenige Tage später, am 27. März, wurde die „Gemeinnützige Bauverein eGmbH Opladen“ beim Amts­gericht Opladen ins Genossenschaftsre­gister eingetragen – letztgenannter Termin gilt als offizielles Gründungsdatum der GBO“, heißt es in den Annalen des Bauvereins. Kurz drauf ließen die vielen Beschäftigten im neuen Ausbesserungswerk die Einwohnerzahl Opladens in die Höhe schnellen, der Bedarf an Wohnraum wuchs.