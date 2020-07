Bayer Kulturprogramm startet : Neuer Aufschlag für Musik und Theater

Leverkusen Corona hatte Bayer Kultur einen Strich durchs Programm gemacht, ab Ende August werden ausgefallene Veranstaltungen nachgeholt. Da sich die Zugangsbeschränkungen noch ändern können, wird kurzfristig über die Größe der Räume entschieden.

Einen ersten Eindruck wird sich das Publikum ab dem 23. August verschaffen können. An diesem Sonntag startet um 11 Uhr ein Jazz-Konzert mit dem Kallimoto Trio. Das findet normalerweise im kleineren Rahmen von Studio oder Kulisse statt. Aber wegen der Zugangsbeschränkungen, die sich bis dahin noch ändern können, werden Veranstalter kurzfristig über die angemessene Größe der Räume entscheiden müssen. Anstelle des ursprünglich angekündigten Francesco Piemontesi wird am 25. August (ein Tag nach dem Auftritt in der Wuppertaler Stadthalle) die ehemalige stART-Künstlerin Tamar Beraia ein Klavierprogramm mit Beethoven, Mendelssohn und Liszt spielen. Und wenn die georgisch-schweizerische Pianistin schon mal vor Ort ist, bietet sie am 26. August eine Veranstaltung für Schulklassen der Jahrgänge drei bis sechs im Format „Ein Leben für die Bühne“ an. Da ist die Teilnehmerzahl ebenso begrenzt wie beim „Atelier für Kinder/ Jugendliche“ am 12. und 26. September, das eine Filzwerstatt eröffnet. Um die Klarinette geht es beim Schulklassen-Konzert (3.-6. Klasse) am 15. Dezember. (Infos/Anmeldung jeweils 0214 3041283).