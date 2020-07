Panne beim ZDF : Leverkusener war Torwand-Finale ganz nah

Gjorgji Antoski spielte früher beim VfL Leverkusen, war dort unter anderem auch Kapitän. Mittlerweile kickt er beim 1. FC Düren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Mainz Gjorgji Antoski wurde vom ZDF fälschlicherweise eingeladen. Im Halbfinale überzeugte er, dann wurde er aber disqualifiziert. Den Mitbewerbern war aufgefallen, dass er sein Duell gegen den Freiburger Trainer Streich nicht gewonnen hatte.

Zum Ende der Fußball-Saison steht beim Aktuellen Sportstudio das große Finale an der Torwand an. Das ZDF lädt dann die Kandidaten nach Mainz ein, denen in den vergangenen Monaten mehr Treffer als den Profis an der berühmten Torwand gelangen.

Unter den zehn Teilnehmern war auch der Leverkusener Gjorgji Antoski, der den Hauptpreis von 25.000 Euro mit nach Hause nehmen wollte. Roy Hanisch vom Berliner Klub BFC Tur Abdin hieß am Ende der Gewinner, doch hinter den Kulissen war das Gesprächsthema Nummer eins ein krasser Fehler des Senders.

info Drei unten, drei oben Teilnehmer Jede Woche tritt ein Kandidat, der seine Tricks oder spektakuläre Treffer hochgeladen hat, gegen den prominenten Studiogast an. Gewinn Am Ende der Saison geht es um 25.000 Euro, alle Tagessieger einen 1000-Euro-Gutschein von Decathlon.

Bevor zwei der zehn Kandidaten live in der Sendung um die 25.000 Euro antraten, mussten sie sich im Halbfinale, dem sogenannten Shootout, dafür qualifizieren. Drei Kandidaten trafen jeweils zweimal und mussten ins Stechen um den zweiten Finalstartplatz.

Mit zwei verwandelten Schüssen setzte sich Antoski im Stechen gegen zwei Konkurrenten durch. Das glaubte der Kicker des 1. FC Düren zumindest einige Minuten, denn dann beschwerten sich seine Mitstreiter bei Daniel Goggi, der das Shootout moderiert hatte.

Der Vorwurf: Gjorgji Antoski hätte gar nicht zum Finaltag eingeladen werden dürfen, weil er sich Anfang des Jahres in der Sendung mit Freiburgs Trainer Christian Streich nur 1:1 an der Torwand getrennt hatte und damit überhaupt kein Sieger war. Damit lagen sie richtig, aber warum sie mit der Info erst nach dem Shootout zu Daniel Goggi gingen, blieb ihr Geheimnis.

Antoski hatte von seinem 1:1 gegen den Profi auch nichts verraten und war mit seinem Bruder nach Mainz gekommen. „Ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Es hätte ja auch sein können, dass jemand krank geworden war und das Teilnehmerfeld hätte aufgefüllt werden müssen“, sagt der 28-Jährige. Dass er nicht gegen Freiburgs Trainer gewonnen hatte, sei kein Geheimnis, da das Duell noch immer im Internet zu sehen sei.

Beim ZDF begann jedenfalls das große Telefonieren. Es musste schnell geklärt werden, wer nun wirklich gegen Roy Hanisch live in der Sendung antreten durfte. Schnell war klar: Gjorgji Antoski nicht. Er findet es schade, dass die Kandidaten erst drei Stunden zusammengesessen hätten, sich aber erst beschwerten, als er sich – in diesem Fall sportlich richtig – für das Finale qualifiziert hatte. Dass er fälschlicherweise eingeladen wurde, dafür sei das ZDF verantwortlich. „Ich habe keinen Fehler gemacht“, sagt er.

Auf Anfrage teilt der Sender am Montag lediglich mit: „Gjorji Antoski ist irrtümlich vom ZDF eingeladen worden, er hatte sich nicht für das Torwand-Shootout qualifiziert. Die Redaktion bedauert dieses Versehen. Den anderen Kandidatinnen und Kandidaten ist hierdurch kein Nachteil entstanden.“ Dass in der Mitteilung das zweite G in Antoskis Vornamen fehlte, ist der nächste Fehler des Senders. Als Entschuldigung wird Antoski in der kommenden Saison als Zuschauer eingeladen – sofern das wieder möglich ist. Zudem versuche das ZDF, seine Begleiter für die Anreise zu entschädigen.