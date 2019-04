Jubiläum der Eisenbahngewerkschaft : „Es tut mir nicht mehr weh“

Opladen 100 Gäste feierten das 70-jährige Bestehen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft nahe der Neuen Bahnstadt.

70 Jahre voller Hingabe für ihren Beruf, glückseeliger Momente, harter Verhandlungen und einer Gemeinschaft, die so schnell nichts auseinander bringt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Rhein-Wupper-Sieg feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Rund 100 Gäste besuchten die Feier unweit des ehemaligen Standorts des einstmals großen Bahngeländes in Opladen.

Wenn ein Anlass besteht, setzen viele alle Hebel in Bewegung, um die alten Kollegen wiederzusehen, bis heute sind sie eine Gemeinschaft. Jürgen Pommer würde sogar sagen: „Wir sind irgendwann zu einer Familie geworden.“ Seine Zeit im Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn sei insgesamt eine schöne gewesen. Er ist einer der Eisenbahner, die stolz auf das sind, was sie einmal taten und teilweise auch heute noch tun. „Wir haben zwar nicht viel verdient, aber wie waren trotzdem stolz“, sagte einer von ihnen.

Kritik gab es auch am bundesweiten Vorstand der Gewerkschaft. Denn niemand des Gremiums sei in Opladen erschienen. „Dafür habe ich kein Verständnis“, maulte Dreschmann. „Aber ich schätze, wenn man fliegt, sieht man die Krümel nicht mehr.“

Bei den Gedanken an das alte Bahngelände in Opladen und das 2003 geschlossene Ausbesserungswerk kamen bei vielen große Emotionen an die Oberfläche. Das sah Pommer ein wenig anders: „Es tut mir nicht mehr weh“, betonte er. Die Neue Bahnstadt sei schön geworden, auch wenn man sich fragen müsse, ob das all die Arbeitsplätze wert war.