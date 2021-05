Bahnstadt Opladen : Neuer Investor: Cube Real Estate übernimmt das Bahnhofsquartier

Leverkusen Stabwechsel in der Bahnstadt. Der bereits stark in der Entwicklung des Areals engagierte Projektentwickler Cube Real Estate übernimmt komplett die Geschäftsanteile der bisherigen Investoren für das geplante Bahnhofsquartier. Bis zum Jahr 2026 soll dort für 200 Millionen Euro ein neues Stadtquartier entstehen.

Die Cube Real Estate realisiert ihr drittes und eines ihrer größten Projekte in Leverkusen: Direkt an der Bahnhofsbrücke in der Neuen Bahnstadt Opladen errichtet der Immobilienentwickler bis zum Jahr 2026 ein gemischt-genutztes Stadtquartier. Mehr als 200 Mio. Euro sollen in das Projekt auf den rund 15.400 Quadratmeter großen Grundstücken an der Europa-Allee fließen. Wie das Unternehmen am Mittwoch verlauten lässt, übernimmt es vollständig die Geschäftsanteile der Bahnhofsquartier Opladen GmbH Co KG sowie der Dienstleistungs- und Handelsquartier Opladen GmbH & Co KG von der AK Projektmanagement Beteiligungs GmbH des Immobilienunternehmers Jürgen F. Kelber (u. a. Hauptgesellschafter von Dr. Lübke & Kelber). Die Übernahme beinhalte auch den kompletten Siegerentwurf, mit dem die Momentum Real Estate den dafür ausgetragenen städtebaulichen Wettbewerb gemeinsam mit dem Aachener Architekturbüro „kadawittfeldarchitektur“ gewonnen hatte. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.