Jahresbilanz : Commerzbank: Mehr Kunden, wenig Mut zur Anlage

Nah am Kunden: Die Commerzbank-Filiale an der Kölner Straße in Opladen. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Vor dem Hintergrund einer möglichen Fusion mit der Deutschen Bank hat die Commerzbank Leverkusen ihr Privatkundengeschäft weiter ausgebaut, die Zahl der Kunden stieg 2018 netto um 530.

Die Bank setze weiter auf Service und Kundennähe, hieß es. Im Mai werde sie in den Einkaufsarkaden in Schlebusch eine neue City-Filiale eröffnen, kündigte Ingo Mrosowski, Leiter der Marktregion Leverkusen, an. Sie ersetzt die Filiale an der Bergischen Landstraße. 20 Millionen Euro investiert die Commerzbank deutschlandweit in neue Flagship- und Cityfilialen.