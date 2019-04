Bildungspartnerschaft : Naturgut und Gesamtschule sind jetzt Partner

Schlebusch/Opladen Schon länger waren das Naturgut Ophoven und die Gesamtschule in Schlebusch eine Liebesbeziehung eingegangen. Nun entschlossen sich die beiden Parteien, die Zusammenarbeit ganz offiziell und schriftlich festzuhalten.

So will das Umweltbildungszentrum in Opladen der Schule in Zukunft noch gewissenhafter unter die Arme greifen. „Die Kollegen müssen sich straff an einem Rahmen orientieren, wir wollen das von außen ein wenig unterstützen“, berichtete Hans-Martin Kochanek vom NaturGut, der auf Synergien verweist. Er wolle die Kinder und Jugendlichen fit für die Zukunft machen, währendessen begeistert das Naturgut teilweise so sehr, dass es immer wieder Praktikanten und Ehrenamtler aus Schlebusch nach Opladen zieht. Schon jetzt verbringt die Bienen-AG und der Kurs Naturwissenschaft regelmäßig Zeit auf dem 60.000 Quadratmeter großen Gebiet. Erst kürzlich hatten Schüler Wildbienen dorthin umgesiedelt.