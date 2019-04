Führungen durch die Redaktion : „Zum Frühstück gehört die Zeitung“

Opladen Bei Touren in der Redaktion blickten Interessierte hinter die Kulissen. Und hatten selbst Themen mitgebracht.

Toni Blankerts und Hans-Dieter Forsbach begegnen sich am Mittwochmittag zum ersten Mal. Beim Meinungsaustausch stimmen sie überein: „Morgens, wenn die Kaffeemaschine läuft, gehört der erste Blick in die Zeitung in Papierform“, sagt Forsbach. Blankerts nickt. Die beiden Männer, der eine aus Opladen, der andere aus Rheindorf, sitzen im Konferenzraum der RP-Redaktion an der Bahnhofstraße und wollen wissen, wie der morgendliche Lesestoff auf die Seiten kommt, nach welchen Kriterien er ausgewählt wird, wie Bilder auf die Seiten kommen und wann und wo die RP gedruckt wird.