Abstiegskampf in der Bundesliga : Hagedorn setzt auf die Minimalchance

Bayer Leverkusens Madeline Gier (links) im Zweikampf mit einer Gegenspielerin. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Spielplan ist an diesem Wochenende kein Freund von Bayers Fußballerinnen. Nach der Länderspielpause empfangen sie im ersten Spiel seit dem ärgerlichen 0:1 im Kellerduell beim MSV Duisburg den Tabellenführer aus Wolfsburg im Ulrich-Haberland-Stadion (Sonntag, 14 Uhr) – und es müsste eine Menge zusammenkommen, damit der Drittletzte aus dem Duell mit dem Primus Zählbares mitnehmen kann.

Von Tobias Krell

„Es wird sehr, sehr schwer, aber natürlich werden wir alles versuchen“, kündigt Trainerin Verena Hagedorn an. Sie selbst ist durch eine Lungenentzündung außer Gefecht gesetzt und übergibt die Leitung der nahezu unmöglich erscheinenden Mission notgedrungen an ihren Co-Trainer Eskander Zamani. Bei aller Hoffnung auf eine Überraschung bewahrt sich das Übungsleiter-Duo auch einen gesunden Realismus. Deshalb werden sie bei der angeschlagenen Karoline Heinze im Zweifelsfall kein Risiko eingehen und sie nur ins Spiel bringen, wenn sie voll einsatzfähig ist. Auch bei den Nationalspielerinnen Sandra Maria Jessen (mit Island in Südkorea im Einsatz) und Ana Cristina Oliveira Leite (mit Portugal in China) bleibt abzuwarten, wie sehr ihnen die weiten Länderspiel-Reisen zu schaffen machen. Sicher ausfallen wird neben den Langzeitverletzten auch Pauline Wimmer, die an einem Magen-Darm-Infekt leidet.

Wie deutlich die Niederlage in Duisburg die Ausgangsposition der Leverkusenerinnen im Endspurt um den Klassenerhalt verschlechtert hat, zeigt der Blick auf die Tabelle und das Restprogramm. Der MSV ist fünf Spieltage vor Saisonende mit drei Punkten Vorsprung auf Bayer 04 und dem um acht Treffer besseren Torverhältnis bereits so gut wie gerettet. Damit fällt die Entscheidung, wer den praktisch feststehenden Absteiger Mönchengladbach in die zweite Liga begleitet, zwischen Hagedorns Elf und Werder Bremen.