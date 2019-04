Bücherwoche „Levliest“ : Krimi-Lesung und Klimaschutz durch gesunde Ernährung

Christina Bacher liest in der Waldschule aus ihrem Krimi. Louis und Valentina hören zu. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Autorin Christina Bacher liest in der Waldschule aus ihrem Krimi. Natur Gut und Oleo-Fonds werben für das Klima.

Kinderkrimis für den Klimaschutz ist das neue Format des Oleo-Gesundheitsfonds. Das Buch zur Aktion heißt „Hai-Alarm“ und wurde von Autorin Christina Bacher geschrieben.

Der Oleo-Fonds setzt sich seit neun Jahren für eine gesunde und klimafreundliche Ernährung in Leverkusen ein. Ausschnitte aus ihrem Buch hat Bacher daher in einer Lesung in der Waldschule in Kooperation mit dem Natur Gut Ophoven, vorgestellt. Im Rahmen der Leverkusener Buchwoche „Levliest“ wurde dort als Schulprojekt eine Spendenaktion unter dem Motto „Lesen & Kochen fürs Klima“ für den Oleo-Gesundheitsfonds gestartet.

Info Montessori-Pädagogik in zwölf Klassen Die Waldschule ist eine städtische Gemeinschaftsgrundschule (GGS), die nach den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik arbeitet. Zurzeit gibt es zwölf jahrgangsübergreifende Klassen mit etwa 25 Kindern.

Vertreter von Oleo gehen in Grundschulen und Kindergärten und sprechen mit den Kindern. „Wir organisieren ein Frühstück und lassen die Kinder auswählen, was sie essen möchten“, sagt Mario Kück, Initiator und Unterstützer des Oleo-Gesundheitsfonds. „Dann zeigen wir ihnen in einer Gegenüberstellung, was sie gegessen haben und was von diesem Essen unter gesunde Ernährung fällt.“

Durch klimafreundliche Ernährung soll der CO2-Ausstoß verringert werden. Etwa durch den Verzehr von Gemüse statt Fleisch. Begründung: Bei einem Rindfleischburger wird das Tier, dessen Fleisch auf den Burger kommt, laut Bundeszentrum für Ernährung 18 Monate alt. In dieser Zeit wird es gefüttert und für das Futter ein Feld bewirtschaftet, bis das Rind geschlachtet wird. Zudem stößt es selbst zusätzlich CO2 aus. Im Gegensatz dazu reifen Tomaten in Zeiträumen von minimal 40 bis 54 und maximal 85 Tagen und stoßen selbst kein zusätzliches CO2 aus. Und: Wer sich klimafreundlich ernährt, isst auch gesund, sagen die Initiatoren.

Schulleiter Frank Frohnert und Claudia Winter, Leiterin der Offenen Ganztagsschule (OGS), unterstützen die Veranstaltung. „Wir müssen mehr machen als vorher, und gesunde Ernährung ist klima­freundliche Ernährung“, sagt Winter. Sie hat mit Kindern der OGS einen Lehmofen selbst gebaut und darin Brot gebacken. „Wir zeigen den Kindern, dass Ernährung ein zeitlicher Prozess ist und schon mit dem Bau des Ofens anfängt“.

Für die Lesung haben die Kinder ein klimafreundliches Buffet aufgebaut. Die nötigen Lebensmittel wurden vom „Bioladen im Dorf“ gespendet, das Brot haben die Kinder im Lehmofen selbst gebacken. In der Pause der Vorlesung bedienten sich die Gäste am Buffet, das beispielhaft die Möglichkeiten klimafreundlicher und gesunder Ernährung zeigte. Der Eintritt zur Lesung war frei, die Spenden gingen an den Oleo-Fond. „Es ist wie eine Benefiz-Lesung“, sagt Bacher, die ohne Honorar auftrat.