Levliest : Zum Geburtstagskaffee in die Bücherei

Anke Holgersson (links) und Eva-Marie Urban hatten zu Kaffee und Kuchen geladen und lasen dabei aus ihren Lieblingsbüchern vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Es war in etwa so wie bei der Geburtstagsfeier einer Zehnjährigen. Die Kaffeetafel war gedeckt, Kuchen wurden angeschnitten und während sich die Gäste noch ein zweites Stückchen genehmigten, begannen Anke Holgersson und Eva-Marie Urban schon mal mit dem Unterhaltungsprogramm.

Da es sich um den ersten runden Geburtstag der Leverkusener Buchwoche LEVliest handelte, wurde vorgelesen, und zwar aus den persönlichen Top Ten der beiden Organisatorinnen, die bei dieser Gelegenheit selbst lasen.

Die Idee zu dieser Leseaktion in der Stadtbibliothek kam den beiden bei der Vorbereitung. Weil die Einladung für ganze Familien ausgesprochen war, sei die Buch-Auswahl nicht ganz leicht gefallen, gab Bibliotheksleiterin Urban zu. Schließlich konnte man nicht wissen, wer sich da zum Kaffeeklatsch einfindet. Tatsächlich waren es gar nicht so viele und dazu vorwiegend Erwachsene. Die hatten dennoch ihren Spaß am Bilderbuch „Der Löwe in dir“, eine illustrierte Geschichte von einem mächtigen Löwen und einer winzigen Maus, die schließlich Freunde werden und am Ende eine allgemein gültige Botschaft verkünden: „Jeder von uns ist mal Löwe und mal Maus.“

Viel Spaß hatten die Zuhörer am Lieblings-Kinderbuch von Kulturbüroleiterin Anke Holgersson: „Der Tag an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat.“ Mit großem Vergnügen las sie die humorvolle Geschichte von Marc-Uwe Kling vor, in der man einen winzigen Eindruck davon bekommt, was alles passiert wenn das Internet einmal ausfällt, und zwar überall und weltweit. Opa kann seine Tierdoku nicht sehen, Luisa ihre Musik nicht hören, Max sein Spiel nicht beenden, der Pizzabote seine Bestellung nicht mehr zum Bestimmungsort bringen und die Eltern kommen früher von der Arbeit, weil da ohne Netz nichts geht. Das Personal, das der Autor da aufbietet, ist eigentlich eine ganz normale Familie mit ganz unterschiedlichen Charakteren und Eigenarten, die hier mit augenzwinkerndem Witz beschrieben werden.