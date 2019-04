Prozess in Köln : Hartes Urteil für Sexualstraftäter

Leverkusen Landgericht: Der Leverkusener muss für drei Jahre und neun Monate in Haft.

Der Angeklagte hatte die Taten unweit seines Elternhauses begangen – er griff ältere Frauen unsittlich an, meist von hinten –, in einem Gebiet also, wo er doch zu befürchten hätte, dass ihn viele kennen. Im Einzelnen: Als Radfahrer soll er bei einer Frau von hinten das Gesäß berührt, ihr in den Schritt gefasst und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Vor einer anderen Frau und deren kleiner Tochter soll er sich extrem unsittlich verhalten haben. Zudem soll er eine Frau von hinten umklammert, ihr an die Brüste gefasst und versucht haben, sie in die Büsche zu ziehen. Weil die Vorgehensweise und die Beschreibung des Täters noch einer Reihe von weiteren Delikten entsprachen, die bei der Polizei zur Anzeige kamen, zog das Gericht weitere Verfahren an sich. Doch in diesen Fällen ergaben die Anhörungen von Geschädigten keine Anhaltspunkte von Taten, die man dem Angeklagten hätte zur Last legen können. Niemand hatte den Leverkusener erkannt.