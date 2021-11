Hilfe aus Leverkusen : Mit Mathe-Rätseln das Friedensdorf unterstützen

Leverkusen Knobel-Fans können in dem Kalender jeden Monat ihr Können unter Beweis stellen. Es gibt zwei Versionen: eine für jüngere und eine für ältere Kombinierer.

Die Junior-Version des Kalenders ist für Neun- bis 13-Jährige konzipiert, also für Klasse vier bis acht. Mathefans ab 14 Jahren können die vielfältigen Aufgaben in der Version für Fortgeschrittene lösen. Aber anders als im Vorjahr liegen die Kalender nicht in Druckform vor, sondern werden als pdf-Dateien zum Ausdruck angeboten. Die Kosten pro Kalender – übrigens erstmals auch in englischer Sprache erhältlich – betragen fünf Euro und werden vollständig an das Friedensdorf abgeführt.