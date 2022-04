Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine : Kleiderkammer 2.0 made in Mettmann

Matthias Bojar (re.) und Stefan Osthaus haben die Plattform hilfe-in-mettmann.de in enger Abstimmung mit der Stadt gegründet. Jedermann kann hier angeben, was er zu geben hat oder was er sucht. Teilweise sind die Seiten auf Ukrainisch und Deutsch. Foto: Valeska von Dolega

Mettmann Zeit zum Handeln: Um Geflüchtete noch besser und schneller unterstützen zu können, wurde die Plattform „Hilfe in Mettmann“ gegründet.

Aktuell im Angebot sind Babybekleidung, ein Gartenklapptisch, Toaster und Römertopf. Gesucht werden Kühlschränke, Matratzen, komplette Küchen, immer wieder Fahrräder, Waschmaschinen und TV-Geräte. Wie früher bei Kleinanzeigen in der Rubrik „helfen und schenken“ funktioniert die Plattform „Hilfe in Mettmann“. Kreateure dieser Kleiderkammer 2.0 sind Stefan Osthaus und Matthias Bojar.

„Wir haben die Erfahrungen, die wir 2015 in der Flüchtlingswelle machten, gesammelt und einen Schritt weiter gedacht“, beschreibt Stefan Osthaus den Online-Marktplatz. „Damals haben wir unendlich viel Zeit damit verbracht, Kleiderspenden zu sichten, zu sortieren, zu lagern und zu verteilen“, erinnert er sich. Als am 24. Februar der Ukraine-Krieg Geflüchtete auch nach Mettmann führte „und sich sofort eine immense Spendenbereitschaft der Leute abzeichnete, wollten wir etwas Zeitgemäßes auf die Beine stellen“, sagt er.

Weitere Ideen Mit entsprechenden Aushängen im Rathaus und in Einrichtungen wird das Online-Portal beworben. Alle Infos via https://hilfe-in-mettmann.de/faq

Denn bis dahin posten manche, was sie an Geflüchtete abgeben wollten, andere standen mit tütenweise Spenden vor Kirchentüren – viele Leute wollten Geflüchtete unterstützen, wussten aber nicht wie. „Also war klar: Etwas Virtuelles muss her“, eine Plattform nicht nur für Bekleidung, sondern so ungefähr für alles andere, was es zum Leben braucht.