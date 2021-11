Gesundheitspark Leverkusen : Klimaschutzmanager bringt Klinikum auf Umwelt-Kurs

Leverkusen Pfandbecher, LED-Leuchten, weniger Narkosegas – Oberarzt Eberwein schaut nun genauer hin, was im Gesundheitspark aus ökologischer Sicht verbessert werden kann.

Das Leverkusener Klinikum will künftig beim Thema Nachhaltigkeit punkten und hat dazu eigens einen Klimaschutzmanager installiert. Der Internist und Oberarzt Lukas Eberwein hat sich für diese Aufgabe zusätzlich ausbilden lassen. Die Bereiche Technik, Mobilität, Speiseversorgung, Beschaffung und Abfall will er unter dem Aspekt der Energieeffizienz durchleuchten. Auch medizinische Prozesse sollen genauer betrachtet werden, schreibt das Klinikum in einer Pressemitteilung Eberwein arbeite eng mit der Geschäftsführung zusammen und baue derzeit ein internes Netzwerk für Klimaschutz auf, das Mitarbeiter im Gesundheitspark „sowohl motiviert als auch informiert“.

In Deutschland verursacht der Gesundheitssektor sieben Prozent aller ausgestoßenen Treibhausgase, schreibt das Klinikum. Beispielsweise über Energie für Transport, Heizung, medizinische Geräte und den Prozess zur Herstellung von Medikamenten. „Das Klinikum Leverkusen ist sich der damit einhergehenden Verantwortung bewusst, und wir handeln,“ erklärt Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann. Das Klinikum Leverkusen beteiligt sich deshalb am Projekt „KLIK green – Krankenhaus trifft Klimaschutz“ und agiert damit als Akteur eines bundesweiten Netzwerkes von 250 Krankenhäusern und Reha-Kliniken. Die Einrichtungen verfolgen das Ziel, den Ausstoß von 100.000 Tonnen CO 2 - Äquivalenten zu vermeiden.

„Durch das Netzwerk von KLIK green versprechen wir uns Unterstützung und Förderung für unsere Klimaschutzmaßnahmen, um weitere Emissionen zu sparen,“ sagt Eberwein. Bereits jetzt gibt es zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen im Klinikum. Kürzlich wurde ein Pfandsystem für Kaffeebecher und Verpackungen in der Gastronomie eingeführt. Statt „Coffee to go“-Becher oder Plastikschalen, die nach einmaliger Benutzung weggeworfen werden, gibt es nun langlebige Pfandbecher und -schüsseln, die in einem geschlossenen Recycling-Kreislaufsystem Rohstoffe und Ressourcen sparen. 63.000 Einweg-Pfandbecher, 24.000 Einweg-Deckel und 4.410 Einweg-Salatschalen werden so nun jährlich im Gesundheitspark eingespart. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Parkhäusern hat den Stromverbrauch in diesen Bereichen fast halbiert. Das Verwaltungshochhaus im Gesundheitspark werde zukünftig mit einer Photovoltaik-Fassade verkleidet und damit den Klimaschutz im Klinikum stärken. Die neue Spülstraße, die in 2020 angeschafft wurde, sei besser für das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter und umweltfreundlicher. „Die Luftführung und Wärmerückgewinnung ist so effizient, dass kalt zulaufendes Brauchwasser durch die Wärmerückgewinnung auf bis zu 42 C° vorerhitzt werden kann“, heißt es weiter. Dies spare Energie. „Das Tankwasser wird permanent gefiltert, und Schmutz wird ausgetragen. So bleibt das Tankwasser deutlich länger nutzbar als früher und es wird weniger Wasser und auch Reinigungsmittel verbraucht.“