„Mathe schützt nicht vor Ertrinken“ : Erkelenzer Kinder holen Rückstände auf

In Gerderath wurden wieder hunderte Kinder mit Intensiv-Schwimmkursen geschult. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz 420 Erkelenzer Grundschüler haben Intensiv-Schwimmkurse absolviert. Ziel der Stadt bleibt weiter, jedes einzelne Kind vor dem Ertrinken zu schützen und zum sicheren Schwimmer zu machen.

Das Projekt „Mathe schützt nicht vor Ertrinken“ geht bereits in die siebte Runde: Rund um die Osterferien nahmen etwa 420 Mädchen und Jungen aus dem gesamten Erkelenzer Stadtgebiet an dem gefragten Intensiv-Schwimmkurs teil, um im Gerderather und Erkelenzer Hallenbad Bekanntschaft zu machen mit dem nassen Element.

Der coronabedingte Rückstand an Intensiv-Schwimmkursen werde in diesem Jahr aufgeholt, machte Joachim Mützke, Leiter des Amtes für Bildung und Sport, bei seinem Besuch in Gerderath deutlich. Bereits seit 2015 sei das Projekt „Mathe schützt nicht vor Ertrinken“ ein fester Bestandteil im Kalender der Grundschulen im Erkelenzer Stadtgebiet.