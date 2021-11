Leverkusener Kult-Keller : Rockmusik und Blues wie aus Chicago im „Topos“

Leverkusen Im Wiesdorfer Kult-Jazzkeller „Topos“ ist die lange Corona-Pause vorüber. Im grauen November soll gute Musik die Laune heben.

Der Kölner Gitarrenvirtuose Eddie Kold lernte sein Handwerk in Chicago, der Welthauptstadt des Blues. Im Bluesmekka setzte er sich durch und spielte unter anderem in den Bands von Vance Kelly, Zora Young oder Lv Banks. Tourneen führten ihn zum Montreal Jazz Fest, Winnipeg Blues Fest und Amsterdam Blues Fest. Er nahm als wahrscheinlich einziger Deutscher Bluesman am Chicago Bluesfest 1991 mit Zora Young teil. Beeinflusst von Little Milton, Hollywood Scott, dessen Vater Buddy Scott und Buddy Guy sowie Wes Montgomery beweist er eine stilistische Vielfalt von traditionellem Chicago Blues, Soul und Jazz.