42. Leverkusener Jazztage beginnen mit Max Mutzke : Moderner Jazz in der ältesten Kulturstätte der Stadt

So lange dauerten die Jazztage ebenfalls noch nie, beginnend am Donnerstag (4. November) mit Max Mutzke und Marialy Pacheco im Erholungshaus und endend mit Arthur Horváth (21. November). Zunächst folgen das Tingvall Trio am Freitag und Milow am Samstag. „Der Vorverkauf läuft gut“, meldet Jazztage-Chef Fabian Stiens, „aber es gibt praktisch zu allen Abenden noch Tickets.“ Lediglich Wolfgang Niedeckens‚ „Dylan-Abend“ ist ausverkauft. Wer sich im einen oder anderen Fall noch nicht schlüssig ist, kann sich im Internet informieren, wo es Videos von allen angekündigten Musikern gibt.