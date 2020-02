Keine Lust zum Feiern? : Freizeittipps für Karnevalsmuffel

Ganz schön gruselig kann Schloss Burg bei Dunkelheit sein. Foto: Maass-Licht Lichtplanung

Leverkusen Wer es lieber ruhiger mag, hat an den närrischen Tagen auch andere Möglichkeiten, sich zu unterhalten.

Die Stadt ist fest in Narrenhand – überall wird in den kommenden Tagen tüchtig gefeiert. Für alle, die es etwa weniger jeck und dafür ruhiger mögen, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.

Gruselführung Schaurig geht es am Sonntag, 23. Februar, von 18 bis 20 Uhr auf Schloss Burg in Solingen zu. Dort können Besucher bei einer Führung die geheimnisvolle Burg im Dunkeln erkunden. Mystische, historische und schaurige Geschichten sowie Lieder aus alter Zeit, live von Peter Wendland gespielt, begleiten sie durch das alte Schloss. Atmosphärische Illuminationen der Innenräume setzen das Gemäuer in Szene, dass zu dieser Zeit Geheimnisse preis gibt. Dauer: etwa zwei Stunden Teilnehmerzahl: max. 30 Personen, min. 20 Personen Geeignet ab 13 Jahren (von 13 bis 17 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen). Ticket-Preis 30,30 Euro. www.schlossburg.de

Abenteuer im Museum Noch bis zum 22 März zeigt das Kölner Museum Odysseum „Bricklive Brickosaurs“. Das ist eine interaktive prähistorische Expedition mit mehr als 50 Dino-Modellen, gebaut aus zwei Millionen Lego-Steinen. Auf einer Endeckungstour durch die beeindruckende Vielfalt der Dinosaurier haben Besucher Gelegenheit, in den Selfie-Zonen Fotos zu machen, sich von speziell gebauten Features überraschen zu lassen und in interaktiven Zonen zu spielen. Öffnungszeiten in der Karnevalszeit: Karnevalsfreitag, 21.02. 09-18 Uhr;Karnevalssamstag, 22.02. 10-19 Uhr; Karnevalssonntag, 23.02. 10-19 Uhr; Rosenmontag, 24.02. geschlossen; Veilchendienstag, 25.02. 09-18 Uhr; Aschermittwoch, 26.02. 09-18 Uhr; Erwachsene zahlen 16 Euro, Kinder und Jugendliche acht.

Fred Kellner Lange mussten die treuen Fans des „einzig wahren Stiefsohns of Soul“ warten, nun ist es soweit: Fred Kellner geht mit einer komplett neuen Funk & Soul-Show auf Tour und macht Station im Scala Club in Opladen. Brandaktuell hat er die Zeichen der Zeit erkannt und konzentriert sich vor allem auf Nachhaltigkeit beim Feiern. Mit noch mehr Soul, Power, Hits und Kleidern verspricht er ein Konzertereignis der Extraklasse mit ekstatischen Nebenwirkungen. Am Samstag, 22. Februar, geht es los. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten 35 Euro an der Abendkasse. Infos: www.scala-leverkusen.de

Fred Kellner hat ein neue Programm, das er am Samstagabend im Scala-Club vorstellt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Kinderspaß im Odysseum, nun gibt es dort auch Lego-Dinos. Foto: Odysseum