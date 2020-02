Sicherheitskonzept geht auf : Schlebuscher feiern Fastelovend

Auch im Festzelt in Schlebusch wurde an Fastelovend ordentlich gefeiert, unter anderen waren „Die Flöckchen“ dabei. Foto: Uwe Miserius

Schlebusch Auch dank eines guten Sicherheitskonzeptes feiern Schlebuscher Karnevalisten jeden Alters gemeinsam.

Von „einem bisher ruhigen Tag“ berichtet Tim Feister, Einsatzleiter am Lindenplatz in Schlebusch. Er ist Herr über 50 Einsatzkräfte, die mit 14 Fahrzeugen vor Ort und auf alles vorbereitet sind. Bis zum späten Nachmittag strömen Jugendliche aus ganz Leverkusen nach Schulschluss in die Schlebuscher Fußgängerzone und feiern ausgelassen den Beginn des Karnevals.