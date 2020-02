kommentar : Konkurrenz belebt das Geschäft

Leverkusen Paukenschlag bei Bayer. Von denen gab es jüngst einige wegen der Monsanto-Übernahme. Man ist geneigt, auch den Wandel in der Kultur dem Deal in die Schuhe zu schieben. Sei’s drum: Der Schritt von Bayer ist ein harter.

Bespieltheater hat kaum Zukunft, sagt Helfrich. Wenn das so ist, machen irgendwann der Broadway und das Londoner Westend zu. Dort wird unter anderem seit 1952 täglich „The Mousetrap“ aufgeführt. Ende nicht in Sicht. Leverkusen ist nicht London. Aber in der Stadt hat die „Konkurrenz“ von KulturStadt und Bayer zu einem herausragenden Kulturangebot geführt, hielt die Besucher hier, was die Gastronomie belebte. Wie das durch Festivals kompensiert werden soll, ist erstmal schwer vorstellbar. LH