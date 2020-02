Bayer Kultur setzt auf Festivals : Im Erholungshaus ist bald weniger Bayer drin

Bewährtes soll vor Ort bleiben, verspricht Thomas Helfrich. Dazu zählen auch die Bayer-Philharmoniker. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Einen Spielplan wie bisher gibt es in der nächsten Saison nicht mehr. Etliches wird beibehalten, manches in andere Städte verlagert.

Die Bayer-Kultur verabschiedet sich von der über 100 Jahre alten Tradition eines fünf Sparten-Hauses. Am Mittwoch stellte Leiter Thomas Helfrich die Neuausrichtung seines Betriebs vor. Kurzform: Im Erholungshaus ist künftig weniger Bayer drin.

Erstmals wird es keinen neuen Spielplan für die Saison von Spätsommer bis zur Sommerpause des nächsten Jahres mehr geben. Stattdessen setzten Helfrich und seine Mannschaft auf mehrere Festivals pro Jahr, die nicht nur in Leverkusen, sondern auch an den Bayer-Standorten Wuppertal, Berlin und Bitterfeld veranstaltet werden. Grund sei nicht eine Kürzung des Budgets, versicherte Helfrich auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch weiterhin stünden die fünf Millionen Euro jährlich zur Verfügung, von denen etwa drei Millionen für Erhalt und Betrieb des Erholungshauses (inklusive Technik) veranschlagt werden – zumindest vorerst. Es gehe viel mehr um eine Strategie für die Zukunft, die auch in 30 Jahren noch für die nächste und übernächste Publikumsgeneration funktioniere.

Vollzieht den Wandel bei Bayer Kultur: Thomas Helfrich. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Rund 30.000 Gäste pro Jahr in der Spielstätte Die Auslastung im Wiesdorfer Erholungshaus ist laut Bayer Kultur in den vergangenen fünf Jahren stabil geblieben. Mit rund 30.000 Besuchern pro Jahr zählte man dort ähnlich viele Gäste wie auch beim städtischen Pendant, der KulturStadtLev.

Viele seien heute bereit, für ein Kulturevent bis zu 50 Kilometer weit zu fahren, untermauert er mit den Zahlen der großen Besucherumfrage im vorletzten Jahr. Das sei ein großer Radius mit vielen Orten und noch mehr potentiellen Konkurrenz-Veranstaltungen. Zusätzlich zu denen des zweiten Leverkusener Kulturanbieters KulturStadtLev und denen der äußerst lebendigen freien Szene in der Stadt. „Ich glaube nicht, dass Bespieltheater noch eine große Zukunft haben“, sagt Helfrich und schiebt gleich hinterher, dass man sich keineswegs vom Kulturauftrag lösen wolle. Nur eben statt kleckern vielmehr klotzen mit weniger, aber herausragenden Veranstaltungen, die man thematisch lieber in überschaubare Festivals packen als über das ganze Jahr verteilen wolle.

Das Angebot für das Leverkusener Publikum werde keineswegs geschmälert, weil man das Veranstaltungsgebäude an der Nobelstraße für mehr Vermietung öffnen werde. Nachfragen von Fremdveranstaltern wie zum Beispiel Scala-Club-Betreiber Fabian Stiens oder dem Jungen Musical Leverkusen gebe es genug. Aber bisher müsse man viele Absagen erteilen, weil der Spielplan mit gestreuten Veranstaltungen das Erholungshaus blockiere.

Der große Saal soll übrigens eine neue, flexiblere Bestuhlung bekommen. Bisher sei der Aufwand für Aus- und Einbau (zwei und drei Tage) zu groß. Aber es solle auch für die Festival-Strategie Dreh- und Angelpunkt einer Kulturarbeit bleiben, die auch an die Bayer Standorten Wuppertal Berlin und Bitterfeld exportiert wird. Mit Wuppertal gibt es schon die jahrelange Kooperation bei den Klavierzyklen. Für Sinfoniekonzerte sei das Erholungshaus immer problematisch gewesen, erklärt Helfrich, dass diese künftig in die historische Stadthalle Wuppertal (zwei Veranstaltungen) ausgelagert werden. Ein Konzert soll es in Bitterfeld geben, und Jazz soll nach Berlin gehen, in das Prime-Time-Theater im Wedding, das mit 250 bis 300 Plätzen die ideale Größe dafür habe.

Hier in Leverkusen bleibe der etablierte Jazz-Brunch, außerdem bringt sich Bayer Kultur durch eine Kooperation mit den Leverkusener Jazztagen (wir berichteten) ein. Die großen Schauspielformate werden hier künftig fehlen, und bei Tanz wird man eher thematische passende Alternative in ein Festival setzen. In der Bildenden Kunst sind die Planungen nicht abgeschlossen, aber die Idee ist, an einen anderen Ort in der Stadt zu gehen und nicht mehr die Ausstellungen im Erholungshaus fortzuführen. Das wäre bei einer großen Anzahl von Fremdveranstaltungen ohnehin nicht machbar.

Bewährtes bleibt, verspricht Thomas Helfrich und zählt auf: Eröffnungsball und weitere gesellschaftliche Ereignisse, die „stART-Academy“ (eventuell auszuweiten), L’arte del mondo als „Orchestra in Residence“, die Bayer Philharmoniker, die Kinder- und Familienkonzerte, die Klassenzimmertheater-Stücke, und die Mitmachangebote im Bereich Musik, Theater und Bildende Kunst.