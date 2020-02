Karnevalszüge : Banger Blick auf die Wetterkarte

Leverkusen Opladen musste schon zwei Mal absagen. Nun bedrohen Sturm und Regen die Karnevalszüge erneut.

Andreas Beljan hat alle Hände voll zu tun. Am Mittwoch fährt er den Zugweg ab, verteilt mit seinen Mitstreitern Anwohnerzettel mit Infos etwa für Parkverbote. „Zwei erhobene Stellen am Zugweg müssen noch abgeteert werden, damit die Wagen sie überwinden können“, sagt er. Beljan ist Technischer Zugleiter des Schlebuscher Schul- und Veedelszochs. „Von den Zuschauer her sind wir der größte Zug in Leverkusen, sagt Beljan nicht ohne Stolz. 45.000 Besucher werden am Samstag erwartet, wenn der Zoch ab 13.11 Uhr durch die Straßen des Stadtteils rollt. Auch für die 400 ehrenamtlichen „Wagenengel“ ist Beljan zuständig, von denen 80 in Schlebusch mitgehen und darauf achten, dass niemand unter die Räder gerät. „Läuft alles“, sagt Beljan. Doch schaut auch er deutlich häufiger als sonst in den Wetterbericht.