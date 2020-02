Polizei sucht Zeugen : Raubüberfall auf Tankstelle in Hitdorf

Hitdorf Der Täter soll laut Zeugen etwa 20 Jahren alt sein und flüchtete in Richtung Rheindorf.

Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Räuber hat am Mittwochabend eine Tankstelle in Leverkusen-Hitdorf überfallen und Bargeld erbeutet. Gegen 22 Uhr hatte der Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hitdorfer Straße betreten. Nach ersten Ermittlungen bedrohte er den Kassierer (22) mit einer silbernen Pistole und ließ sich die Kasse öffnen. Anschließend flüchtete er in Richtung Rheindorf.