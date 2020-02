Kulturtipp Leverkusen : Dreimal erstklassiger Tanz im März im Forum

Leverkusen KulturStadtLev hat für das Tanzpublikum im nächsten Monat einige besondere Gastspiele zu bieten.

Elf Tage später (16. März) zeigt „Tuning People & hetpaleis“ aus Belgien im Studio des Forums die Tanz-Performance „Synchron“, Choreografie: Karolien Verlinden. Eine Frau und zwei Männer in den gleichen Anzügen bewegen sich synchron auf drei Laufbändern, wie man sie aus dem Fitness-Studio kennt. Doch jeder erzählt dabei eine andere Geschichte. Die Künstlergruppe Tuning People hat mit einem sogenannten „Foley Artist“ (der bei Filmen jede Aktion und Bewegung mit dem dazu passenden Geräusch unterlegt) zusammengearbeitet. In „Synchron“ lösen sich nach und nach die Geräusche von den Bildern, beginnen ein Eigenleben, unterlaufen Erwartungen und erzeugen skurrile und unvorhersehbare Slapstick-Effekte. Aus Textfragmenten, einer virtuosen Soundcollage und einer Choreografie aus Alltagsbewegungen entsteht eine mitreißende Performance – unberechenbar, witzig und verwirrend-raffiniert zugleich. Das Stück war bisher nur wenige Male in Deutschland, im „tanzhaus nrw“ in Düsseldorf, zu sehen.