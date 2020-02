Kritik an Reformgesetz : Kplus-Gruppe: „Die Politik setzt Patienten auf die Straße“

Andreas Degelmann ist Sprecher der Geschäftsführung der Kplus-Gruppe. Foto: Kplus Gruppe/Brueggenolte/Matthias Brueggenolte

Leverkusen (RP) Die Kplus-Gruppe, die als Krankenhausträger auch für die Leverkusener Krankenhäuser Remigius und St Josef zuständig ist, kritisiert das Reformgesetz für den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), das seit Januar in Kraft ist.

„Die Politik setzt Patienten auf die Straße“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Kplus-Gruppe nennt ein Beispiel aus ihrer Klinikpraxis: Klara Müller (Name geändert) ist gestürzt. Diagnose: Oberschenkhalsbruch. Eines ist ihren Operateuren schon jetzt klar: Die 76-jährige Witwe, die allein in ihrer Wohnung auf der zweiten Etage lebt, kann nach dem Krankenhaus nicht direkt nach Hause. Sie braucht – zumindest übergangsweise – einen Pflegeplatz. Sofort sucht Klara Müllers Sohn gemeinsam mit dem Sozialdienst nach einem Platz in der Kurzzeitpflege. Elf Heime fragen sie an, sind bereit, weite Wege in Kauf zu nehmen. Ohne Erfolg.

„Geht es nach dem Gesetzgeber, müssen wir Frau Müller vor die Tür setzen“, erklärt Andreas Degelmann, Sprecher der Geschäftsführung in der Kplus Gruppe. Denn den Krankenhäusern drohe für jeden Patienten, der zu lange im Krankenhaus bleibt, eine Strafzahlung von mindestens 300 Euro. Außerdem wird die Rechnung gekürzt. Zur Kplus-Gruppe gehören allein fünf Krankenhäuser in Haan, Hilden, Leverkusen und Solingen. „Bei rund einem Fünftel unserer Patienten wird von den Krankenkassen die Rechnung in Frage gestellt, meist wegen Verweildauer“, sagt Andreas Degelmann.

Für die Abrechnung der klinischen Leistungen wurden Mindest- und Maximalgrenzen für den Aufenthalt festgelegt. „Wir haben unsere Abläufe so angepasst, dass wir Diagnostik, Therapie und Nachsorge in den meisten Fällen auch in der vorgegebenen Zeit schaffen“, sagt Degelmann. „Doch immer da, wo wir die spätere Versorgung für unsere Patienten während ihres Aufenthalts nicht regeln können, stoßen wir an die Grenzen.“ Vor allem in der Kurzzeitpflege sind die Plätze knapp. In Solingen zum Beispiel sind 212 Plätze in der Kurzzeitpflege ausgewiesen, allerdings nur 54 solitär. Der Rest steht nur dann zur Verfügung, wenn die Heime nicht ausgelastet sind. Dieses Strukturproblem müssten die Kliniken jetzt teuer bezahlen, so Degelmann.

Sascha Wihstutz Sascha Wihstutz hat zum 1. April die Leitung der Geriatrie übernommen. Herr Wihstutz ist Internist mit der Zusatzbezeichnung Geriatrie und somit Spezialist für Altersmedizin. Das St. Josef Krankenhaus Wiesdorf ist auf Altersmedizin spezialisiert, der aufgrund der stetig älter werdenden Gesellschaft eine besondere Bedeutung zukommt. Der alternde und alte Patient hat oft mehrere, meist chronische Erkrankungen, die in ihrem Zusammenwirken betrachtet und behandelt werden müssen. Über 2.000 Patienten werden in Wiesdorf jedes Jahr stationär und in der Tagesklinik behandelt. Foto: Miserius, Uwe (umi)