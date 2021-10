Stadt muss Autobahn GmbH Unterlagen geben : Bezirksregierung hebt Ratsentscheid zu A 3 auf

Leverkusen Der erste zivile Ungehorsam der Rats-Politiker erfährt eine Klatsche von der Kommunalaufsicht. Die Stadt muss nun der Autobahn GmbH geforderte Unterlagen nachreichen.

Auslöser war im Sommer die Doppelhaushälfte an der A 3 an der Alsenstraße, die die Autobahn GmbH erwarb und abreißen wird. Sie hatte dies der Stadt angezeigt. Egal, welche Ausbauvariante käme – bisher hat Bundesverkehrsminister Scheuer den oberirdischen Ausbau vorgesehen –, müsste das leerstehende Haus weichen, hatte das Unternehmen gesagt. CDU, SPD, Grüne, FDP, Opladen Plus, Bürgerliste und die Linke forderten: „Die Verwaltung wird angewiesen, die Bestätigung des Eingangs der Anzeige beziehungsweise der nachgeforderten Unterlagen nicht zu erteilen und die angeforderten Vermessungsunterlagen zunächst nicht bereitzustellen.“ Der Rat hatte im Januar beschlossen, „jede Form der Zuarbeit bei der Planung und Vorbereitung des Autobahnausbaus in einer von der Stadt Leverkusen nicht gewollten Form abzulehnen“.