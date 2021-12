Radevormwalder Bürgermeister Johannes Mans : „Die Stadt muss handlungsfähig bleiben“

Radevormwald Der Radevormwalder Bürgermeister Johannes Mans reagiert auf den Appell von SPD, FDP und AL, die politische Ausschussarbeit ruhen zu lassen und möglichst viele Kontakte zu reduzieren.

Bürgermeister Johannes Mans ist fest davon überzeugt, dass die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit von Verwaltung und Politik trotz Corona-Pandemie nicht gefährdet werden darf. Damit reagiert er auf den Appell von SPD , FDP und AL, die Anfang der Woche eine erhebliche Reduzierung aller Kontakte gefordert hatten sowie die Einstellung der Gremienarbeit in Ausschüssen und Stadtrat. Allenfalls digital sollten Sitzungen noch stattfinden.

Mans fordert dagegen, dass relevante Sitzungen auch weiterhin in Präsenz stattfinden müssten. „Der demokratisch gewählte Rat ist Ausdruck der grundgesetzlich festgelegten kommunalen Selbstverwaltung und damit höchstes und wichtigstes Organ unserer Stadt, auch in Krisenzeiten für alle wichtigen Entscheidungen das zuständige Gremium“, teilt der Bürgermeister mit. Das Land habe in den Lockdowns stets die immense Bedeutung zur Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit mehr als eindeutig herausgestellt. Zudem sei mehrfach darauf hingewiesen worden, dass trotz hoher Infektionszahlen grundsätzlich kein Verbot für kommunal notwendige Rats- und Ausschusssitzungen existiert.