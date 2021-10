Ab Freitag um 21 Uhr : Bahn sperrt Strecke Düsseldorf-Köln – betroffene Linien und Ersatzverkehr

Düsseldorf/Köln Von der großen Sperrung zu Anfang der Herbstferien sind S-Bahn-Linien, Regionalzüge und der Fernverkehr betroffen. Was sich für welche Strecke ändert und wo Ersatzverkehr fährt.

Zu Beginn der Herbstferien sperrt die Bahn eine der am häufigsten befahrenen Strecken in NRW: Köln-Düsseldorf. Die Sperrungen starten am Freitag, 8. Oktober um 21 Uhr und dauern bis zum 22. Oktober, 5 Uhr, an. Die Arbeiten sind Teil des langfristigen Ausbauprogramms für den Rhein-Ruhr-Express (RRX), der Köln und Dortmund später einmal im Viertelstundentakt per Zug verbinden soll. Eine Übersicht der betroffenen Strecken und der Möglichkeiten zum Schienenersatzverkehr: