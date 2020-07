Großereignis für Sportler : EVL-Halbmarathon 2021 geht an den Start

EVL-Halbmarathon 2021 geht an den Start

Leverkusen Laufbegeisterte können sich ab sofort fürs nächste Jahr anmelden. Angeboten werden Strecken von 21,1 Kilometern, zehn und fünf Kilometern sowie Kinderläufe und Teamläufe für Schulen und Firmen.

Für das Team sei das ein großer Beweis dafür, dass die Teilnehmer eine starke Bindung zu „ihrem“ EVL-Halbmarathon hätten, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Nun richte sich der Blick nach vorn: „Wir gehen davon aus, dass wir am 13. Juni 2021 mit dem EVL-Halbmarathon in seine 20. Runde gehen können.“