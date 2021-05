Corona in Ratingen : Ratingen legt Corona-Hilfsprogramm neu auf

Ratingen Umsatzeinbrüche aus den Monaten April und Mai 2021 werden anerkannt. Neu ist eine Härtefallregelung für junge Betriebe, die in der Zeit vom 1. Mai 2020 bis 30. April 2021 eröffnet haben.

Mit Beschluss vom 23. Februar 2021 legte der Rat das Hilfsprogramm neu auf und entwickelte es weiter. Unter anderem wurde die maximale Zuschusshöhe für Betriebe von 6.000 auf 9.000 Euro erhöht (jeweils 3.000 Euro für maximal drei Monate). Antragsberechtigt waren Betriebe, die in den Monaten Januar bis März 2021 pandemiebedingte Umsatzeinbrüche in erheblicher Höhe erlitten hatten, auch dann, wenn sie bereits 2020 Zuschüsse aus dem städtischen Corona-Hilfsprogramm in Anspruch genommen hatten. Die städtischen Zuschüsse werden unabhängig von und somit zusätzlich zu Hilfszahlungen des Bundes gewährt. Seit der Neuauflage im Februar 2021 wurden 180 Anträge gestellt. 131 davon, sind bereits beschieden, 49 Fälle befinden sich in Bearbeitung.