Familie im Karneval aktiv : Neue Düsseldorfer Venetia kommt aus Leverkusen

Dirk Mecklenbrauck und Uasa Katharina Maisch bei der Vorstellung des neuen Prinzenpaars in Düsseldorf. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf/Leverkusen Familie von Uasa Katharina Maisch ist seit vielen Jahren im Karneval aktiv.

Düsseldorfs neue Venetia hat ihre Wurzeln in Leverkusen und dort „Karneval“ von Kindesbeinen an gelernt. Die Familie von Uasa Katharina Maisch ist seit vielen Jahren im närrischen Brauchtum der Chemiestadt aktiv.

Sie werden wohl als das Corona-Prinzenpaar in die Düsseldorfer Karnevalsgeschichte eingehen: Dirk Mecklenbrauck und Uasa Katharina Maisch sind vom Comitee Düsseldorfer Carneval als Prinz und Venetia auserwählt worden, durch eine Session zu führen, von der noch unklar ist, wie sie ablaufen wird. Die beiden Niederkasseler Tonnengardisten wurden am Mittwochabend Abend im Autokino in Düsseldorf vorgestellt.