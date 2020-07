Corona aktuell : Zahlen konstant, Treffpunkt Bauverein wieder offen

In Leverkusen sind keine neuen Infektionen hinzugekommen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Leverkusen Die Zahl der Infizierten ist am Mittwoch in Leverkusen gegenüber dem Vortag gleich geblieben. Sieben Personen sind akut an Coovid-19 erkrankt. 258 Infektionen meldet die Stadt seit Ausbruch der Krise.

246 sind genesen, fünf Menschen starben.