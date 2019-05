Analyse : Wie das Minarett auf die Begegnungsstätte kam

Leverkusen Der geplante Bau eines muslimischen Gebetshauses an der Poststraße wirft viele Fragen auf, die Verwaltung und Politik nun schnell beantworten müssen.

Der Stadtrat beschließt ein Begegnungszentrum und bekommt eine Moschee. Angekündigt war ursprünglich ein Funktionsbau, nun ist es äußerlich ein Moscheebau mit Kuppel und Minarett. So könnte man vereinfacht das zusammenfassen, was nun über den Grundstücksverkauf der Stadtverwaltung an einen marokkanischen Verein an der Poststraße bekannt geworden ist. Wie konnte das passieren? Wurde die Stadtverwaltung über den Tisch gezogen? Und was wusste die Politik?