Haaner Stadtbank : Seniorenbeirat glaubt noch an eine „bessere Lösung“

Haan Der Vorsitzende Karlo Sattler hat der Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung die Zusammenarbeit bei der Suche nach einem anderen Modell angeboten.

Aus seinem Herzen hat er noch nie eine Mördergrube gemacht – und so hatte Karlo Sattler, der Vorsitzende des Haaner Seniorenbeirats, auch von Anfang an deutlich gemacht, dass er und seine Organisation nicht viel von der Testbank halten, mit der die Stadt die Meinung der Bürger für weitere Modelle dieser Art in der Innenstadt prüfen wollte.

Im am Dienstag ausgefallenen Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss hätten die Ergebnisse präsentiert werden sollen. Verwaltung und der Seniorenbeirat hätten zudem ihre unterschiedlichen Auffassungen gemeinsam, mit dem Blick nach vorne, in einer Präsentation vorstellen wollen, teilte Sattler in einer Presseerklärung mit. Jetzt werde dies wohl im Haupt- und Finanzausschuss am 4.Mai diskutiert. Dort will der Seniorenbeirat darum bitten, die Suche nach einer besseren Stadtbank zu starten.