Bayer 04 Leverkusen feiert Jubiläum : 40 Jahre Bundesliga unter dem Bayer-Kreuz

Leverkusen Bayer 04 feiert seine Erstklassigkeit mit einem Treffen der Kickerhelden und der Fans in der BayArena.

Am 13. Mai 1979 war Bayer 04 Leverkusen endlich am Ziel. Durch ein 3:3 gegen Bayer 05 Uerdingen im Ulrich-Haberland-Stadion, hatte die Mannschaft von Trainer Willibert Kremer den Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs perfekt gemacht. Am 11. August 1979 begann mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München das „Abenteuer“ Bundesliga. Das Vereinsjubiläum – 40 Jahre Bundesliga unterm Bayer-Kreuz – feiert die Werkself vom heutigen Freitag, 10. Mai, bis Sonntag, 12. Mai. Bayer 04 ist einer der wenigen durchgängig in der ersten Liga spielenden Vereine – aktuell sind es sonst nur Bayern (seit 1965) und Dortmund (seit 1976). Das Programm: