Umzug aus Langenfeld : Haan: Neues Unternehmen für Technologiepark

Hat noch Platz: der Technologiepark in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan/Langenfeld Die Stadt Haan hat ein neues Unternehmen für den Technologiepark Haan NRW gewonnen. Die SEW-Eurodrive hat ein 13.600 Quadratmeter großes Grundstück im 2. Bauabschnitt großen Gewerbegebietes südlich der Millrather Straße erworben. Der Kaufvertrag wurde kürzlich notariell beurkundet.

Das Unternehmen werde das Drive Technology Center West mit mehr als 70 Mitarbeitern von Langenfeld nach Haan verlagern, kündigte die Stadt Haan Dienstagnachmittag an. In der nächsten Woche wollen Stadtverwaltung und Unternehmen die genauen Pläne bei einem Pressetermin vor Ort erläutern. Das Unternehmen hat sich Flächen zwischen dem Birkensauna-Parkplatz, dem Weg zwischen Millrather Straße und der Hofschaft Kriekhausen sowie der Erschließungsstraße mit Wendehammer an der Firma Aperam gesichert.