Bayer-Spende für Klinikum : Ultraschall für Männergesundheit

Leverkusen Bayer spendet Urologie des Klinikums 250.000 Euro für medizinisches Projekt.

(RP) Die Klinik für Urologie am Klinikum Leverkusen ist seit Jahresbeginn mit einem hoch modernen 3D-Ultraschallgerät für die MRT-Fusionsbiospie ausgestattet, welches den Ärzten detailgenaue Einblicke und damit Möglichkeiten zur präzisen und punktgenauen Diagnostik bietet. Finanziert wurde es mithilfe einer Spende der Bayer AG in Höhe von 250.000 Euro. Prostatakrebs ist in der westlichen Welt bei Männern eine der häufigsten bösartigen Tumorerkrankungen. Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 65.000 Männer an einem Prostatakarzinom. Die MRT-Fusionsbiopsie der Prostata ist die zuverlässigste Methode zur Krebsfrüherkennung beim Prostatakrebs, heißt es in einer Mitteilung von Bayer. Dieses hochmoderne diagnostische Verfahren nutzt und kombiniere die Vorteile des multi-parametrischen MRT der Prostata des Radiologen mit den Vorteilen des 3D-Ultraschalls des Urologen. Im ersten Schritt werden dabei die visuellen Informationen der hochauflösenden MRT genutzt, um suspekte Bereiche in der Prostata zu identifizieren. In einem zweiten Schritt werden aus diesen Arealen ultraschallgesteuert gezielt Biopsien entnommen, um damit eine definitive Diagnose zu bekommen.