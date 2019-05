Konferenz mit Ministerin : Finanzspritze für die Kultur

Leverkusen Konferenz mit Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen im Sensenhammer.

Zur 38. Leverkusener Kulturkonferenz trafen sich am Mittwoch im Sensenhammer unter anderem die Vertreter der Kulturstadt Leverkusen und der Freien Szene mit Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Sie informierte unter anderem darüber, dass die Freie Szene in den Sparten Theater und Tanz insgesamt 50 Prozent mehr Förderung vom Land erhält. Konkret wird die jährliche Landesförderung für die Freien Darstellenden Künste bis 2020 von derzeit acht auf rund 12,5 Millionen Euro aufgestockt. Bereits in diesem Jahr stehe eine Million Euro zusätzlich zur Verfügung, um „Planungssicherheit und Bürokratieabbau zu ermöglichen“, so die Ministerin.