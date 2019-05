Kita „Weltentdecker“ wiedereröffnet : Bayers Kita-Campus am Kurtekotten

So sehen Abenteurer aus: Die Kinder nahmen ihre neue Kita am Donnerstag gemeinsam mit Erzieherinnen in Betrieb. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Am Kurtekottenweg hat Bayer jetzt seine fünfte Kindertagesstätte eröffnet. Dort werden 50 Kinder betreut.

Was haben ein Globus, Fernglas, Lupe, Regenschirm, Lupenglas und Kamera gemeinsam? Ganz klar, sie sind die Ausrüstung für kleine Entdecker. Und der Name ist Programm. „Weltentdecker“ heißt die neue Kindertagesstätte, die Bayer mit vielen Gästen am Donnerstag am Kurtekotteweg wiedereröffnet hat. 50 Kinder von Bayer-Mitarbeitern werden von dort aus künftig ihre Umgebung unweit vom Chempark entdecken. Zum Thema passend wurden den Kindern und Erwachsenen der Weg in die neuen Räume mit Luftballons in Globus-Optik aufgezeigt.

Eineinhalb Jahre hat die Sanierung der Kindertagesstätte gedauert. Damals war direkt gegenüber die Kindertagesstätte „Löwenburg“ eröffnet worden, in dem 120 Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Grundschulalter betreut werden. „Die beiden Kitas bilden also künftig einen zusammenhängenden Kita-Campus Kurtekotten“, sagte Bayer-Personalvorstand Hartmut Klusik. Insgesamt lässt Bayer in fünf Kitas im Leverkusener Stadtgebiet 285 Kinder betreuen.

Info DRK ist Träger der fünf Kitas Träger Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übernimmt wie auch schon bei den anderen vier Kindertagesstätten von Bayer die Trägerschaft. Das DRK wird dazu neun Erzieher einstellen, aktuell sind noch zwei Stellen unbesetzt. Der Kreisverband Leverkusen sucht deshalb noch zwei qualifizierte Erzieher. Interessenten können ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Bewerbung@drk-leverkusen.de senden.

Dass die neue Kita „Weltentdecker“ jetzt wieder eröffnet werden konnte, ist vor allem dem Betriebsrat zu verdanken. 2016, nach dem Umzug in die Löwenburg, sollte das sanierungsbedürftige Gebäude eigentlich aufgegeben werden. Doch die Mitarbeiter sammelten Unterschriften, schließlich ist der Bedarf an Betreuungsplätzen hoch. „Wir als Betriebsräte haben uns intensiv für den Ausbau der betrieblichen Kinderbetreuung eingesetzt und beim Start der Renovierungsarbeiten sogar persönlich mit angepackt“, sagte Heike Hausfeld, Vorsitzende des Bayer-Betriebsrats am Standort Leverkusen. Da, wo am Donnerstag die Kinder zur Begrüßung ein Lied vortrugen, hatte sie 2017 noch mit Brecheisen die Vertäfelung von der Wand heruntergeholt.

1,15 Millionen hat Bayer in die neue Kita investiert, herausgekommen sind geräumige, helle Räume. Unter anderem können sich die Kinder an einer Kletterwand austoben und an Seilen über den Boden hangeln. In drei Gruppen werden die Kinder betreut, dafür wurden und werden neun Erzieher eingestellt.

Hartmut Klusik freute sich jedenfalls über den Termin. „Das ist endlich mal eine schöne Veranstaltung, in den letzten Tagen war das ja nicht immer so“, sagte er in Anspielung auf die Bayer-Hauptversammlung in Bonn und immer neue Veröffentlichungen über Monsanto und Glyphosat. „Bayer ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern auf vielfältige Weise ermöglicht, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.“

Mit dem neuen Kindergarten leistet das Unternehmen zumindest einen wichtigen Beitrag zu Abdeckung der Betreuungsplätze in Leverkusen, bestätigte Bürgermeister Bernhard Marewski, der sich als Erdkundelehrer im Ruhestand auch gleich anbot, den jungen Weltentdeckern bei Fragen zur Weltentdeckung beiseite zu stehen. Die Kita stehe für die Fürsorge und Verantwortung des Unternehmens seinen Mitarbeitern gegenüber. Ohne Partnerschaften sei es der Stadt jedenfalls nicht möglich, den großen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Von fast 100 Kitas in der Stadt seien mehr als 50 Prozent nicht städtisch.