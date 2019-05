Minister Laumann besucht Gesundheitsnetz : „Pflegende Angehörige gut unterstützen“

Lützenkirchen NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann informierte sich über Palliativversorgung bei Demenzerkrankten.

Palliativversorgung in Verbindung mit Demenz ist ein Thema, das auch für den nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann offensichtlich relativ neu war. Am Donnerstag hat er sich deshalb über das neue Projekt des Regionalen Gesundheitsnetzes Leverkusen mit dem Palliativ- und Hospizzverein PalliLev informieren lassen. Ein neues Hospiz soll die Versorgung und Begleitung von Demenzkranken in der letzten Lebensphase verbessern (wir berichteten).

Damit könnte die bisherige Versorgungslücke im Übergang der heilenden zur anschließenden palliativen, also schmerzlindernden Versorgung geschlossen werden. In der Palliativversorgung existieren bereits heute zahlreiche Einzelleistungen, die miteinander koordiniert werden müssen – von der ambulanten oder stationären Versorgung bis zum Hospizverein mit Ehrenamt sowie Alten- und Pflegeheime neben der klassischen hausärztlichen Begleitung bis zum Tod. Jährlich versorgen die Teams des Gesundheitsnetzes in Leverkusen rund 350 Menschen allein in der ambulanten Palliativversorgung daheim. Als hilfreich hat sich dabei die elektronischen Patientenakte erwiesen, mit der nach der Zustimmung des Erkrankten alle an der Behandlung Beteiligten über denselben Informationsstand verfügen.