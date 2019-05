Wirbel um Neubau : Moschee-Verein: „Nichts falsch gemacht“

Mit Minarett und Kuppel – so soll nach den Plänen des Vereins „Maghariba“ das Gebäude an der Poststraße später mal aussehen. Foto: Screenshot Facebook Maghariba Zentrum Leverkusen

Manfort Der stellvertretende Vereinsvorsitzende erklärt, was in Manfort geplant ist und warum er über die Politik erstaunt ist.

Nachdem in den vergangenen Tagen die Diskussion um den Bau einer Moschee an der Poststraße hochgekocht ist, hat sich jetzt der Verein selbst zu Wort gemeldet. Fouad El-Allali ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins Maghariba Zentrum Leverkusen und kann den Wirbel nicht recht nachvollziehen. „Wir haben nichts falsch gemacht, wir haben alle Anträge gestellt und diese sind auch bewilligt worden, es ist alles mit rechten Dingen zugegangen“, betont El-Allali. „Es haben auch alle Fraktionen Bescheid gewusst, wir haben die Pläne vorgestellt.“ Das habe auch die Stellungnahme des Oberbürgermeisters vom Mittwoch bestätigt (wir berichteten).

Dass das Thema jetzt auf einmal so hochkocht, liegt für ihn vor allem an der Europawahl. „Jetzt im Wahlkampf kann man damit gut Stimmung machen.“ Dabei habe der Verein vor etwa zwei Monaten zu einer Veranstaltung eingeladen, wo auch der Architekt und der Integrationsrat anwesend waren und die Pläne vorstellten. Es sei also nichts vertuscht oder verheimlicht worden.

Info Rechte Demo angekündigt Protest Der Verein „Aufbruch Leverkusen“, die politische Nachfolgeorganisation von Pro NRW, hat offenbar das Thema für sich entdeckt und ruft für Samstag, 29. Juni, 11 Uhr zu einer Demo gegen das geplante muslimische Gemeindezentrum an der Kalkstraße auf.

An der Poststraße will der Verein ein Gemeindezentrum errichten, das 2014 auch vom Rat abgesegnet wurde. Inzwischen haben sich die Baupläne verändert, der Neubau soll auch eine Kuppel und ein Minarett haben. Allerdings sei das Minarett nur eine Zierde des Gebäudes, von dort aus werde laut El-Allali kein Muezzin rufen. Geplant sei ein Begegnungszentrum mit Räumen für Seminare, Schulungen, Sport und gemeinsame Aktivitäten- und auch Gebetsräumen.

Zur Umbennung des Vereins vom Marokkanische Eltern- und Jugendverein in Maghariba Zentrum Leverkusen sagt El-Allali, dies sei 2015 im Zuge der Vorstandswahlen und auf Wunsch der Mitglieder geschehen. „Der Name Maghariba bezieht sich auf die Region in Nordafrika. Denn unsere Mitglieder kommen aus 15 Nationen und eben nicht nur aus Marokko“, sagt El-Allali und betont: „Wir sind für alle offen.“ 2015 hat sich der Verein in Zusammenarbeit mit einem Notar auch eine neue Satzung gegeben. Dies sei nötig gewesen, um das große Projekt „Neubau“ stemmen zu können, die alte Satzung sei dazu nicht geeignet gewesen.

Unterdessen schlagen die Vorgänge um den Moscheebau an der Poststraße hohe politische Wellen. FDP-Ratsherr Friedrich Busch sieht „den sozialen Frieden in der Stadt Leverkusen gefährdet“ und spricht von einer „Moscheeaffaire“. „Die Bürger wollen ein weltoffenes Gemeindezentrum mit Gebetshaus, wie es nach den ursprünglichen Plänen des Trägervereins auch geplant war“, heißt es in einer Pressemitteilung der FDP. Buschs Kritik richtet sich vor allem gegen Oberbürgermeister Uwe Richrath und die Bauverwaltung.

„Das geplante Gemeindezentrum muss für alle offen sein“, betont auch CDU-Fraktionschef Stefan Hebbel. Die CDU hatte bei der Verwaltung Akteneinsicht zu dem Vorgang beantragt. Hebbel: „Wir werden die Chronologie der Abläufe überprüfen.“ Laut Stadtverwaltung sind die baupolitischen Sprecher der Ratsfraktionen bereits im April 2017 über die aktuellen Vorgänge zum Moscheebau informiert worden. Angeblich hatten sie sich damals mehrheitlich gegen einen Rücktritt von Kaufvertrag ausgesprochen.