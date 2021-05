Spielplätze unter der Lupe : Auf Kaperfahrt durch Leverkusen

Leverkusen 155 Spiel- und Bolzplätze gibt es im Stadtgebiet. Kontrolleure prüfen regelmäßig, ob die Spielgeräte darauf noch sicher sind und ob der Sand gereinigt werden muss.

Kinder lieben die Kletterlandschaft und den hohen Rutschturm im Neulandpark. Ebenfalls beliebt – wie sich an den Abnutzungsspuren leicht erkennen lässt – sind Themenspielplätze, zum Beispiel das Schiffswrack am Opladener Weiher oder der Seilgarten im Ophovener Mühlenbachtal. Manche Mini-Spielparadiese sind vor allem wegen ihrer guten Lage stark frequentiert, beispielsweise an der Hitdorfer Fähre.

Früher waren die Kleinen – unabhängig von der Jahreszeit und vom Wetter – meistens noch im Freien unterwegs, rannten über Wiesen und Felder. An solche Erlebnisse kann sich Ulrich Hammer genau erinnern, der seine Kindheit in Bochum verbrachte. Heute lebt der 61-Jährige in Leverkusen und kümmert sich als Abteilungsleiter des Fachbereichs Stadtgrün um Unterhaltung und Pflege von kindlichen Erlebniswelten, sprich: von städtischen Spielplätzen.

Kriterien zur Errichtung von Spielflächen sind – neben einer Eignung für verschiedene Altersgruppen, Sicherheit (alle Geräte werden vom TÜV abgenommen), Nachhaltigkeit, Qualität und Robustheit – vor allem verfügbare und baurechtlich geeignete Areale. So, wie in Neubaugebieten. Weitere Spielflächen werden deshalb in Hitdorf-Ost, am Fester Weg in Lützenkirchen und im Grünzug Am Scherfenbrand in Schlebusch installiert, während die vorhandenen Tummelplätze Am Stadtpark und im Erholungshauspark in Wiesdorf demnächst umgestaltet werden.