Protest gegen Vorzugsstandorte : A 1-Rastanlage: Auch Stadt prüft rechtliche Schritte

Lützenkirchen Erst eine Nacht drüber schlafen – ein weiser Rat. Die Initiative „Lev kontra Raststätte“ hat ihn beherzigt. Geändert hat es nichts.

Auch sonst regt sich an Tag 1 nach Bekanntgabe der bevorzugten Standorte einer neuen A1-Lkw-Rastanlage (Richtung Remscheid in Lützenkirchen, Richtung Köln in Burscheid) Widerstand: Ex-Ratsherr Ulrich Wokulat hat auf www-openpetition.de eine Petition gegen den Bau initiiert. Die Bürgerliste will, dass Rat und Bezirksvertretung die Leverkusener zu einer großen Demonstration aufrufen, um zu zeigen, „dass die Lebensbedingen in Leverkusen nicht noch weiter und noch schwerer belastet werden dürfen“. Sie fordert ebenso wie die CDU rechtliche Schritte.