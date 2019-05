Start in die Feldsaison : Hockey-Herren gelingt der Rückrundenstart

Leverkusen Der 3:2-Sieg des RTHC gegen Düsseldorf bringt wichtige Punkte. Die Reserve der Damen verliert klar in Köln.

Die Hockeyherren des RTHC Leverkusen haben einen guten Auftakt in die Rückrunde der Oberliga hingelegt – mit ihrer neuen Trainerin Jacqueline Knöller. Am Kurtekotten setzte sich das verjüngte Team am Sonntag mit 3:2 (3:1) gegen die Bundesliga-Reserve des DSD Düsseldorf durch. Der verletzte Abwehrchef Tim Arlt sah ein starkes Spiel seiner Mannschaft: „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung abgeliefert und verdient mit 3:1 geführt. Auch nach dem Seitenwechsel hatten wir einige Chancen, die wir aber ausgelassen haben. Dennoch haben wir den Sieg völlig verdient eingetütet.“