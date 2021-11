Fußball, Bezirksliga : Kunz sieht den FCL mit guten Chancen beim SV Altenberg

FCL-Angreifer Vincenzo Bosa (am Ball) verpasst die Partie in Altenberg aufgrund einer Adduktorenverletzung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Fußball-Bezirksligist FC Leverkusen muss am Sonntag beim Spitzenreiter antreten. Interimstrainer Michael Kunz sieht sein Team für das Duell gut gerüstet.

Fußball-Bezirksliga: SV Altenberg – FC Leverkusen. Einiges geraderücken können die Fußballer des FC Leverkusen am Sonntag (15.15 Uhr). Dann ist die Mannschaft um Interimstrainer und Abteilungsleiter Michael Kunz zu Gast beim Tabellenführer in Altenberg. Aktuell trennen die Teams zwölf Punkte, für die Fußballer vom Birkenberg dürfte es die letze Chance sein, an die Spitze heranzurücken. „Wir wollen unbedingt gewinnen und den Rückstand verringern. Ich denke, dass wir gut vorbereitet in die Begegnung gehen“, betont Kunz, der mit seinem Team das vergangene freie Wochenende nutzte.