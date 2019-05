Prozess um falsche Polizisten : Seniorin aus Schlebusch um 32.500 Euro betrogen

Leverkusen Opfer einer dreisten Betrugsserie wurde eine 76-Jährige aus Schlebusch. Sie fiel auf einen Trick herein, vor dem die echte Polizei inzwischen eindringlich warnt. Denn als falsche Beamten meldeten sich telefonisch verschiedenen Personen, die als „Polizisten“ davor warnten, dass ein Mitarbeiter ihrer Bank an ihr Geld wolle.

Konkret sechs Fälle, begangen in Aachen, Erkrath, Köln (drei) und in Leverkusen im Oktober vergangenen Jahres, werden den fünf 25 bis 28 Jahre alten Angeklagten zur Last gelegt, die sich derzeit vor der 9. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts verantworten müssen. Dabei handelt es sich wohl eher um kleinere Fische, um Mitläufer oder bestenfalls Handlanger. Lediglich ein Angeklagter sitzt in Untersuchungshaft, er war scheinbar ein Kontaktmann zu den Hintermännern, die in der Türkei sitzen.